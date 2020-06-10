Массив дерева в интерьерах эко стиля

В данной статье мы расскажем о эко стиле, его основных чертах и правилах, которых нужно придерживаться при создании интерьеров в описываемом направлении. Коснемся и использования природных материалов, в том числе и массива дерева, в декоре и оформлении мебели эко стиля. Фото примеры наглядно покажут основные приемы и готовые варианты реализации экологической концепции.

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Определение стиля

Люди, живущие в больших городах, вынуждены долгое время проводить в тесных и душных помещениях. Их окружает обилие синтетических материалов, при этом даже пища давно стала не совсем натуральной. Вот почему современный человек снова решил повернуться к природе и быть, поближе к ней.

Для реализации этого желания существуют разные способы. Наиболее простой из них — оформление городской квартиры в эко стиле. В настоящее время этот стиль является самым модным направлением в мировом дизайне. Большую популярность он приобрел не только вследствие того, что слово «экологичный» звучит как музыка для человека, который устал от урбанистического хай-тека. Эко интерьер отличают и комфортность, и удобство и польза для здоровья. Если в отделке жилых помещений используются натуральные материалы, среди которых массив дерева, камень или стекло и в комнатах много живых растений, то человеку гораздо проще расслабиться и восстановить силы организма. Тумбы, шкафы, столы, лестницы или другая мебель из массива идеально впишутся в эко интерьер.

Актуальным это направление стало в конце прошлого века. Именно тогда стремительно начал развиваться технический прогресс и человек, замкнутый в тесном и душном городском пространстве начал сильно уставать от постоянных стрессов. Вокруг появилось много пластмассы, пластика и иных синтетических материалов. Они в значительной степени упростили жизнь человека и помогли создать броские интерьеры. Но их основным недостатком стала безжизненность.

В современном технологичном мире многие мечтают создать вокруг себя чистое, уютное пространство, которое будет свободно от лишних вещей и искусственных материалов.

Дизайнеры учли спрос, предложив интерьеры, в которых легче жить и полной грудью дышать. Главной целью нового стиля стало сближение человека с природой. Ее образ формируется при помощи следующих составляющих:

Отделка : здесь выбираются натуральные материалы, активно используется массив дерева, приветствуется «живой» край древесины или слэбы дерева.

: здесь выбираются натуральные материалы, активно используется массив дерева, приветствуется «живой» край древесины или слэбы дерева. Цветовая палитра: схожа с цветовой палитрой самой природы.

В настоящее время существует огромное количество технологий, которые позволяют превратить городскую квартиру в настоящий зеленый сад.

Основные правила создания эко интерьера

В эко стиле дизайн является не просто эстетикой — это атмосфера. Она способна полностью поменять не только образ жизни, но и мировоззрение.

Интерьер в эко стиле можно оформить и придерживаясь какой-нибудь конкретной идеи. Из-за различия климатических зон для реализации таких интерьеров дизайнеры за основу охотно берут пейзажи морского побережья или скалистых гор, лесных опушек или бескрайних степей. Спутать эко стиль с каким-нибудь другим направлением достаточно трудно. У него есть хорошо узнаваемые черты.

Специалисты стремятся использовать для оформления интерьеров детали, форма и расцветка которых похожа на форму и расцветку предметов дикой природы. Вот почему в экологических интерьерах имеют место светильники в виде капли воды, кресла, подвешенные к потолку в форме яйца, стулья из спилов дерева, имитирующие трухлявые пни.

В наполнении интерьера нет четких геометрических линий, вычурного декора и иных лишних деталей. В качестве основы берется один центральный элемент, вокруг него выстраивается все остальное оформление.

Материалы, декор, цвет. Массив дерева в качестве основы

Основа оформления эко интерьера — это натуральные материалы, среди которых активно используется массив дерева. Цветовая палитра, как и гамма всего стиля в целом, максимально приближена к цветам самой природы. Нежные теплые оттенки идеально сочетаются друг с другом. Они ни в коем случае не должны способствовать появлению раздражения. Возможны разные сочетания. Здесь будут уместны все тона зеленого, серого, коричневого, белого или черного. Если правильно подобрать цветовое сочетание мебели, отделки и декора, то интерьер получится очень гармоничным. Приветствуется применение материалов, способных ассоциироваться со словом «природа» – это дерево, камень, пробка, кожа.

Тумбы, библиотеки, шкафы и консоли, авторские двери и лестницы, столы и другая мебель из массива дерева будет характерным атрибутом эко стиля.

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Отделка для стен – бумажные обои. Они экологичны и красивы, при этом можно легко подобрать цвет и рисунок. Альтернативой может стать отделка натуральным камнем или декоративными стеновыми панелями из древесины. Отлично будут смотреться бамбуковые или джутовые полотна.

Для отделки потолка также есть варианты. Его можно побелить, покрасить, отделать массивом дерева или ограничиться просто применением деревянных балок. На полу также дерево или каменная плитка. Можно бросить под ноги и мягкий ковер приятного кремового или светло-коричневого света.

В качестве декора можно использовать массив, ракушки, натуральные камни, живые растения и другие аксессуары, выполненные из того, что способен подарить окружающий мир. Органично впишутся в экологический интерьер плетеные корзины и фарфоровые вазы для фруктов. При оформлении окон лучше выбирать шторы, сшитые из тонкой шерсти или льна.

Завершат общую картину живые растения или декоративные деревья, высаженные в большие глиняные горшки, фикусы и папоротники. Прекрасно, если в доме присутствует камин. Он легко станет центральным объектом в декоративном оформлении эко интерьера.

Свет

Обилие света – несомненное преимущество описываемого стиля. Для обеспечения проникновения достаточного количества света, необходимы большие окна. Они впустят в дом большое количество свежего воздуха и позволят наслаждаться теплом солнечных лучей.

При наступлении темноты обилие света должны обеспечить светильники. От центральной люстры и бра на стенах в данном случае придется отказаться. Такой сценарий не подходит для реализации концепции сдержанного стиля. Более уместна здесь будет точечная подсветка, большие напольные торшеры или низко свисающие потолочные плафоны цилиндрической формы.

Свободная планировка

Открытое пространство – это еще одно важное условие. В помещении должно оставаться много открытых зон. Такая планировка зрительно разгрузит обстановку, что будет способствовать формированию легкости. Главное — не переборщить и не свести оформление эко интерьера к минимализму. Минимум мебели, расставленной вдоль стен, позволит освободить пространство, но помещение при этом не станет более уютной.

Решение обозначенной выше проблемы — выбор для интерьерного наполнения мебели из натуральных материалов в простом дизайне и правильной геометрической форме. Идеально смотрятся в эко интерьере столы и столики, тумбы и комоды или корпусная мебель, выполненная из массива дерева. Мягкая мебель должна быть обита тканевыми материалами природных расцветок.

Обобщение по эко стилю

Попадая в лоно природы, мы погружаемся в состояние, позволяющее хорошо отдохнуть, восстановить свои душевные и физические силы. Поэтому мы стремимся туда при любой возможности. Современные строительные технологии позволяют воссоздать нужную атмосферу внутри помещения. Для этого дизайнеры используют натуральные отделочные материалы и мягкие цвета, плавные линии и большое количество света и воздуха.